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Двойной теракт в Идлибе: 24 погибших, более 50 раненых

Вторник, 19 февраля 2019, 09:49

В результате двойного теракта в северо-западном сирийском городе Идлиб погибли 24 человека, в том числе четверо детей, десятки получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

Сначала в городе взорвался припаркованный автомобиль в районе Кусор в час пик. Когда на место прибыли машины скорой помощи, вблизи взорвался мотоцикл.

По последним данным в больницу попал 51 пострадавший. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Город пострадал от серии взрывов в последние месяцы, которые убили или ранили десятки людей.

Провинции Идлиб - последняя большая часть Сирии, находится вне контроля правительства президента Башара Асада. Город Идлиб контролируется близким к террористической организации "Аль-Каида" исламистским движением "Хаят Тахрир аш-Шам".

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Сирия терроризм
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