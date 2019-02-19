Президент Европейского совета выступает в Раде с речью на украинском языке

Президент Европейского совета Дональд Туск выступает в Верховной раде с речью на украинском языке, посвященной 5-й годовщине Революции достоинства.

Туск выступает в рамках заседания Рады, посвященного годовщине событий на Майдане.

"Я прибыл к вам в 5-ю годовщину драматических событий на Майдане, в годовщину Революции достоинства, чтобы поблагодарить всех украинцев и их избранников, независимо от партийных разногласий. Я приехал как президент Европейского совета, но также как поляк - ваш ближайший сосед и сердечный, доброжелательный друг", - сказал Туск, начиная выступление.

В сессионном зале, помимо депутатов, присутствовали президент Петр Порошенко и члены правительства.

"Нет Европы без Украины": полный текст исторической речи Туска в Верховной раде.