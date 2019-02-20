В Ирландии сорван рекордный джекпот лотереи EuroMillions - 175 млн евро

В Ирландии сорван рекордный в истории страны джек-пот лотереи EuroMillions на сумму более 175 миллионов евро.

Об этом сообщает ВВС.

Пока неизвестно, где был куплен выигрышный билет, как и имя победителя. Представитель Национальной лотереи Мириам Донохо заявила, что организация не сможет раскрыть местонахождение магазина в течение нескольких дней.

"Это такая большая победа, это будет огромным шоком для владельца билета", - добавила она.

Она сказала, что это 14-я победа EuroMillions в Ирландии. Предыдущим крупнейшим победителем в Ирландии была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла 115 миллионов евро в 2005 году.

В январе пара из Северной Ирландии выиграла джекпот EuroMillions 115 млн фунтов стерлингов. Это была четвертая по величине победа EuroMillions в Великобритании и самая большая в Северной Ирландии.