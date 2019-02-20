Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию $5,8 млрд через Danske

Коррупционный скандал в Литве: по подозрению во взяточничестве задержаны 8 судей

Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Украинские посольства в ряде стран почтили память героев Небесной сотни






Чешские "пираты" предлагают легализовать проституцию

Среда, 20 февраля 2019, 14:05

Председатель парламентской фракции Пиратской партии Якуб Михалек предложил принять закон о регулировании проституции в Чехии.

Об этом пишет Idnes.

"Мы хотим ограничить серую экономику, риски для здоровья и улучшить условия для людей, вовлеченных в проституцию", - сказал он.

По мнению "пиратов", государственная казна пополнилась бы за счет налога с проституции на миллиард крон в год, на которые, например, можно было бы оплатить обеды 100 тысячам школьников. Оценка дохода базируется на опыте Венгрии, где проституция уже регулируется и имеет такие доходы.

По подсчетам специалистов, цитируемых Михалеком, в Чехии систематически предоставляют сексуальные услуги около 13 тысяч человек, из которых 56% - одинокие матери. Ежегодный доход с нелегального бизнеса – около 8 млрд крон.

"У этих женщин сегодня нет медицинского страхования, нет пенсионного страхования, нет юридической безопасности для своих доходов", - отметил Михалек.

Регулирование проституции готовы поддержать депутаты от Гражданско-демократической партии, ANO, а также социал-демократы.

"Данные, полученные в Швейцарии в 2016 году, показывают, что после урегулирования проституции произошло снижение уровня заражения ВИЧ на 16%", - сказал Михалек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия