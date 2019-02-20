На Сицилии активизировался вулкан Этна, часть авиарейсов отменили

На Сицилии, Италия, активизировался самый высокий вулкан Европы Этна – из-за облака пепла аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.

Об этом пишет Express.

"Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты. Ограничение - до 4 вылетов каждый час: возможные задержки и неудобства даже на вылетах. По поводу любой информации по отдельным рейсам обратитесь к авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.

Данных о пострадавших не поступало. Вулкан Этна 24 декабря выбросил облако пепла, в результате чего частично закрывали воздушное пространство.

Гора Этна высотой 3300 метров – крупнейший действующий вулкан в Европе. Последние извержения произошли весной 2017 года, а последнее крупное извержение было зимой 2008/2009 годов.