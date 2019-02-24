В Испании разбился легкомоторный самолет, двое погибших
Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:19
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.
Об этом сообщает Associated Press.
Спасательные службы региона Кастилья и Леон сообщили, что оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.
Аварийные службы были предупреждены свидетелем, который увидел, что самолет падает с неба. Причина аварии пока неизвестны.
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