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В Испании разбился легкомоторный самолет, двое погибших

Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:19

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.

Об этом сообщает Associated Press.

Спасательные службы региона Кастилья и Леон сообщили, что оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.

Аварийные службы были предупреждены свидетелем, который увидел, что самолет падает с неба. Причина аварии пока неизвестны.

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