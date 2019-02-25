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В Польше перевернулся микроавтобус с военными США, 6 пострадавших

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В Польше перевернулся микроавтобус с военными США, 6 пострадавших

Понедельник, 25 февраля 2019, 15:41

В воскресенье днем ​​в Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, причем двое имеют серьезные травмы.

Как сообщает Gazeta Wrozlawska, авария произошла около 15 дня на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава.

Автобус съехал с дороги по пока не выясненным причинам и перевернулся.

 

В машине ехали семь американских военных. Шестеро из них были ранены, двое - тяжело. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

 

Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. В спасательной операции привлекли 4 пожарных бригады, 5 медицинских бригад, полицию и военную полицию.

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Польша США
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