В США призвали РФ освободить заключенных крымчан

В США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова.

Об этом заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино написал в Twitter.

"В день крымского сопротивления российской оккупации мы снова повторяем призывы о немедленном освобождении всех крымчан, которых Россия незаконно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию к ее жестокой оккупации", - говорится в сообщении.

On Day of Crimean Resistance to Russian Occupation we reiterate calls for the immediate release of all Crimeans Russia has arbitrarily detained or convicted for peaceful opposition to its brutal occupation. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev #CrimeaisUkraine