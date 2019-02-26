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В США призвали РФ освободить заключенных крымчан

Вторник, 26 февраля 2019, 19:11

В США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова.

Об этом заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино написал в Twitter.

"В день крымского сопротивления российской оккупации мы снова повторяем призывы о немедленном освобождении всех крымчан, которых Россия незаконно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию к ее жестокой оккупации", - говорится в сообщении.

При этом, он добавил хэштеги с призывом к освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтулаева, а также отметил: "Крым-это Украина".

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