В ЕС согласовали снятие санкций с Андрея Клюева - журналист

Послы Европейского союза согласовали исключение из санкционного списка экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продолжат еще на год", - сообщил журналист. Он добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.

