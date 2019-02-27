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В ЕС согласовали снятие санкций с Андрея Клюева - журналист

Среда, 27 февраля 2019, 12:48

Послы Европейского союза согласовали исключение из санкционного списка экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продолжат еще на год", - сообщил журналист. Он добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.

В ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.

Это решение суда не отменило решение Совета ЕС от 2018 года о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.

Напомним, брат Андрея Клюева, бывший народный депутат Сергей Клюев, первым среди соратников экс-президента Виктора Януковича добился в Европейском суде снятия действующих санкций ЕС. Санкции, введенные против него в 2017 году, были сняты в феврале 2018 года, то есть за месяц до завершения их срока действия.

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