Рада провалила закон, необходимый для соглашения ACAA с ЕС

Верховная Рада не поддержала проект закона №6235, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

За соответствующее инициативу проголосовали только лишь 173 народных депутатов, пишет в своем Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Парламент снова отложил нашу экономическую интеграцию с ЕС. Есть такая аббревиатура АСАА. Это соглашение, которое мы никак не заключим с ЕС, потому что Верховная Рада никак не может принять два закона. 2 (!) закона, один из которых №6235 провалили сегодня. Он касается адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза", - отметила она.

По ее словам, АСАА "не нужна дельцам, которые привыкли десятилетиями зарабатывать в мутной воде украинских реалий и делегировали некоторых в здание под куполом защищать свои интересы, тормозя развитие страны на годы".

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат, объяснила чиновник.

"АСАА сделала бы для наших производителей экспорт в ЕС и другие рынки проще и дешевле. Это вам и рост экономики, и рабочие места, и зарплаты с пенсиями", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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