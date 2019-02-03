Берлин не верит в отказ Великобритании от Brexit

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил в воскресенье, что Великобритания вряд ли откажется от Brexit.

В интервью немецкой медиа-группе Funke Маас рассказал, что он хотел бы увидеть "выход из Brexit", но вряд ли он на самом деле произойдет, сообщает Deutsche Welle.

Брюссель и Лондон оказались в тупике из-за утверждения окончательного соглашения о выходе Британии из ЕС. Британский парламент отказался одобрить договоренности. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта.

Эта неопределенность привела к тому, что Лондон призывают воспользоваться своим правом отменить объявления о выходе из ЕС и остаться полноправным членом блока.

Глава МИД Германии скептически отнесся к реализации этой идеи. "Это то, что мне бы больше всего понравилось ... Но мы не должны питать иллюзий по этому поводу. Вероятность выхода из Brexit чрезвычайно низкая", - сказал Гайко Маас.

Маас еще раз подтвердил отказ ЕС от возможных переговоров по соглашению об Brexit. Он добавил: единственный способ избежать "жесткого Brexit" заключается в том, что Британия должна принять уже оговоренную сделку.