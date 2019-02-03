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СМИ: в Британии есть план эвакуации королевы в случае беспорядков из-за Brexit

Воскресенье, 3 февраля 2019, 11:32

По информации двух воскресных газет Великобритании, британские официальные лица подготовили план эвакуации королевской семьи в случае беспорядков в Лондоне, которые могут возникнуть в результате неупорядоченного Brexit.

По информации изданий, монаршую семью перевезут в безопасные места подальше от Лондона, пишет The Guardian.

"Эти планы экстренной эвакуации существовали со времен холодной войны, но теперь они были перепрофилированы на случай общественных беспорядков после хаотического Brexit", - пишет издание The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в британском правительстве.

Издание The Mail on Sunday также сообщило, что узнало о планах эвакуации королевской семьи, включая королеву Елизавету, в безопасные места подальше от Лондона.

Депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг, сторонник Brexit, заявил, что эти планы демонстрируют ненужную панику со стороны чиновников, поскольку высокопоставленные члены королевской семьи оставались в Лондоне даже во время бомбардировок во Второй мировой войне.

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Brexit
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