Подозреваемая в совершении пожара в Париже недавно вышла из психбольницы - прокурор

Подозреваемая в совершении пожара в жилом доме в Париже, в результате которого погибло 10 человек, была госпитализирована по крайней мере 13 раз в течение последнего десятилетия по вопросам психического здоровья и завершила свое последнее стационарное лечение неделю назад.

Об этом заявил прокурор Реми Хейц, пишет AP.

По его словам, подозреваемая, которую задержали по подозрению в поджоге, провела почти две недели в психиатрическом учреждении Парижа, прежде чем вышла 30 января. Ранее она была под следствием за поджог в магазине одежды. Также были две другие жалобы из-за ее психического состояния, сказал прокурор.

Женщину поместили в полицейскую психиатрическую больницу. Она предоставила следователям "путаные" ответы на вопросы, отметил Хейц.

Однако, она отметила, что не стоит за огнем, который вспыхнул в начале вторника, сказал прокурор.

Точную причину пожара и его начало в одной или нескольких частях здания устанавливает следствие, сказал Хейц.