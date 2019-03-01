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Турция стремится к полной и быстрой отмене виз с Россией

Пятница, 1 марта 2019, 15:21

Турция стремится к полной отмене виз с Россией.

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

По словам министра, Анкара сделала определенные шаги по упрощению визового режима с Россией. "Мы делаем все возможное в этом направлении и стремимся к быстрой и полной отмене виз с Россией", - сказал Чавушоглу.

Руководитель турецкой дипломатии также сообщил, что Анкара активизировала шаги по возобновлению переговоров по восстановлению соглашения о Таможенном союзе между Турцией и ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в начале февраля расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Россию. В частности, речь идет о водителях, которые осуществляют международные автоперевозки. Сообщалось, что Анкара должна сделать соответствующий шаг со своей стороны. Визовый вопрос был проблемой не только для турецких перевозчиков, но и для экспортеров.

Как известно, в конце 2015 года Путин приостановил безвизовый режим с Турцией.

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