Таллинн может ввести налог на автомобильные пробки

В столице Эстонии Таллинне хотят ввести так называемый налог на автомобильные заторы.

Об этом сообщает портал ERR.

Компетентные лица в Эстонии утверждают, что введение в столице налога на автомобильные пробки пока не находится даже на этапе планирования, однако этот налог уже включен в рабочую версию государственного документа, представленного Европейской комиссии.

"Государственный план в сфере энергетики и климата до 2030 года" предусматривает 54 мероприятия для достижения перечисленных в документе целей, в том числе введение в Таллинне налога на въезд в центр города для автомобилей до 2021 года.

Копия этого документа в конце 2018 года была направлена ​​Европейской комиссии для первоначального ознакомления.

Согласно расчетам Министерства экономики Эстонии, прогнозируемый доход от нового налога составит 73 млн евро, а административные затраты на его сбор - 13 млн.

Представитель министерства Расмус Рууда заявил, что присутствие налога в рабочей версии документа вовсе не означает, что он будет введен.