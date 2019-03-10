В авиакатастрофе в Эфиопии погибли семья словацкого депутата и политик из Сицилии

В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибла семья словацкого депутата Антона Грнка.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"С глубоким сожалением сообщаю, что сегодня утром в авиакатастрофе в Аддис-Абебе погибла моя любимая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала" - написал депутат.

Всего на борту разбившегося самолета было четверо граждан Словакии.

Также, как сообщает агентство Ansa, среди погибших – член регионального совета Сицилии, ответственный за культурное наследие, Себастиано Туса, который также был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО. Помимо него в авикатастрофе погибли семь граждан Италии.

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане более чем 30 стран.

Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.