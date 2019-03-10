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У консульства Британии в Стамбуле взорвали сладости, принятые за взрывчатку

Воскресенье, 10 марта 2019, 18:03

Подозрительный пакет вызвал ложную тревогу у консульства Великобритании в Стамбуле.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Взрывотехников в здание британского консульства в Стамбуле вызвали во второй половине дня в субботу. Подозрительный пакет оставили у входа в консульство.

После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки она не содержала.

 

Оказалось, что в пакете были турецкие сладости, а именно лукум с орехами и кокосом.

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