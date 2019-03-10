У консульства Британии в Стамбуле взорвали сладости, принятые за взрывчатку
Воскресенье, 10 марта 2019, 18:03
Подозрительный пакет вызвал ложную тревогу у консульства Великобритании в Стамбуле.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Взрывотехников в здание британского консульства в Стамбуле вызвали во второй половине дня в субботу. Подозрительный пакет оставили у входа в консульство.
После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки она не содержала.
Оказалось, что в пакете были турецкие сладости, а именно лукум с орехами и кокосом.
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