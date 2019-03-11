РФ совершит наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом

Россия с 11 по 15 марта проведет наблюдательный полет над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Об этом 11 марта сообщает "РИА Новости" со ссылкой на в.о. начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

По его словам, полет пройдет в рамках договора по открытому небу. Самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома "Кечкемет", максимальная дальность полета составит 945 км. специалисты на борту авиасудна проконтролируют порядок использования аппаратуры наблюдения и соблюдение правил, предусмотренных договором.

Шишин также отметил, что подобные полеты выполняются для содействия большей открытости в военной деятельности государств, а также для того, чтобы укрепить доверие.

В рамках международного договора, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году, каждая из 34 стран-участниц получила право осуществлять полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.