Пентагон ввел ограничения на трансгендеров в армии

Пентагон подписал меморандум, который вводит ограничения на службу трансгендерных людей в армии США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ вступит в силу 12 апреля.

Новые правила запретят трансгендерным людям проходить службу в армии, если им нужно гормональное лечение или операция. При этом уточняется, что каждый случай будет разбираться в индивидуальном порядке.

Президент США Дональд Трамп объявил в июле 2017 года запрет службы трансгендеров в армии. Позже он принял рекомендации Пентагона, чтобы ограничить запрет трансгендерами, которые требуют специального лечения.

Однако ряд судебных исков приостановил введение политики. Но Верховный суд США в январе отменил решения суда низшей инстанции, которые заблокировали эту политику, позволяя ввести ее в действие.