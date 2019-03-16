Россия ответит на новые санкции ЕС за атаку в Керченском проливе - МИД

Москва ответит Брюсселю на индивидуальные санкции против восьми граждан России, введеные Советом ЕС 15 марта в связи с керченской агрессией 25 ноября прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Москва отвергает обвинения в адрес россиян и утверждает, что задержала украинские экипажи вследствие "провокации" с их стороны.

"Повод для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом... Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия "нарушила международное право" и безосновательно применила силу", - говорится в заявлении.

Решение Совета ЕС "свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы", подчеркивает ведомство.

"Это - безответственный путь, который только поощряет Киев к продолжению политики провокаций, что несет угрозу безопасности Российской Федерации и другим государствам Причерноморского региона, в частности членам самого Европейского союза. Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - добавили в министерстве.