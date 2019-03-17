Протестующие заблокировали администрацию президента Сербии

Протестующие в Белграде образовали живую цепь вокруг администрации президента страны, чтобы не выпустить Вучича из его резиденции.

Об этом сообщает государственный сербский телеканал РТС.

Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.

Перед этим они прорвались через защитный забор, установленный примерно в 70 метрах от входа в здание, и добрались до дверей, перед которыми находится полицейский кордон. В 12.30 у здания также были размещены члены жандармерии.

В это время президент Сербии собрал пресс-конференцию, на которой осудил вчерашний прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании РТС. Напомним, полиции пришлось силой прогнать протестующих. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.

Как сообщается, между протестующими и правоохранителями возникали стычки, в частности, против некоторых демонстрантов применили слезоточивый газ.

Протестующие в Сербии в течение месяцев требуют отставки Вучича, честных выборов и свободных СМИ. Протесты начались после того, как в ноябре бандиты избили оппозиционного политика.