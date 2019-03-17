Сербия: правоохранители силой прогнали демонстрантов из здания государственной телекомпании

В Белграде сербская полиция применила силу против участников антивластной акции протеста, которые сначала блокировали, а затем зашли в здание государственного радио и телевидения Сербии РТС.

Как сообщает издание Balkan Insight, граждане, которые устраивают еженедельные акции протеста против президента Александра Вучича, прорвались в здание телекомпании в субботу вечером.

Некоторые из протестующих получили ранения, когда спецназовцы очистили помещение примерно в 22:30.

An anti-govt protester inside Serbian public broadcaster RTS shouts through a megaphone: "We’re going live".



Head of right-wing Dveri party Bosko Obradovic is among the crowd.#1od5miliona pic.twitter.com/Hmxb82o0eb — Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 березня 2019 р.

Протестующие во главе с оппозиционными лидерами, которые постоянно критикуют власть, зашли в помещение, требуя выхода в прямой эфир государственного телевидения.

Фото: BIRN

Фото: BIRN

На место происшествия власти направили около 50 спецназовцев. После вытеснения протестующих из здания многие из них остались сидеть под его стенами, выкрикивали лозунги и пели гимн Сербии.

На экстренной пресс-конференции министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что все, кто участвовал в инциденте, будут наказаны, ведь проникновение в здание РТС является незаконным.

Акции протеста в Сербии начались с 23 ноября прошлого года после избиения оппозиционного политика Борко Стефановича в южном городе Крушевац.