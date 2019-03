Сербия: правоохранители силой прогнали демонстрантов из здания государственной телекомпании

В Белграде сербская полиция применила силу против участников антивластной акции протеста, которые сначала блокировали, а затем зашли в здание государственного радио и телевидения Сербии РТС.

Как сообщает издание Balkan Insight, граждане, которые устраивают еженедельные акции протеста против президента Александра Вучича, прорвались в здание телекомпании в субботу вечером.

Некоторые из протестующих получили ранения, когда спецназовцы очистили помещение примерно в 22:30.

An anti-govt protester inside Serbian public broadcaster RTS shouts through a megaphone: "We’re going live".



Head of right-wing Dveri party Bosko Obradovic is among the crowd.#1od5miliona pic.twitter.com/Hmxb82o0eb