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Сербия: правоохранители силой прогнали демонстрантов из здания государственной телекомпании

Воскресенье, 17 марта 2019, 11:55

В Белграде сербская полиция применила силу против участников антивластной акции протеста, которые сначала блокировали, а затем зашли в здание государственного радио и телевидения Сербии РТС.

Как сообщает издание Balkan Insight, граждане, которые устраивают еженедельные акции протеста против президента Александра Вучича, прорвались в здание телекомпании в субботу вечером.

Некоторые из протестующих получили ранения, когда спецназовцы очистили помещение примерно в 22:30.

Протестующие во главе с оппозиционными лидерами, которые постоянно критикуют власть, зашли в помещение, требуя выхода в прямой эфир государственного телевидения.

 
Фото: BIRN
 
Фото: BIRN

На место происшествия власти направили около 50 спецназовцев. После вытеснения протестующих из здания многие из них остались сидеть под его стенами, выкрикивали лозунги и пели гимн Сербии.

На экстренной пресс-конференции министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что все, кто участвовал в инциденте, будут наказаны, ведь проникновение в здание РТС является незаконным.

Акции протеста в Сербии начались с 23 ноября прошлого года после избиения оппозиционного политика Борко Стефановича в южном городе Крушевац.

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Сербия
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