220 задержанных, ограбленные и сожженные магазины: итоги протестов в Париже

Французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными", чтобы остановить поджоги и разграбление со стороны учасников акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, сообщает Le Figaro.

Демонстранты устроили стычки с полицией в субботу, около 80 магазинов и офисов были разграблены. Филипп в воскресенье признал, что были "недостатки" в области безопасности, которые необходимо исправить.

"Анализ вчерашних событий показывает, что принятых мер было недостаточно для сдерживания насилия и предотвращения правонарушений", - заявил премьер-министр, добавив, что он должен был встретиться с президентом Эмманнуэлем Макроном в понедельник утром.

Макрон короткую поездку на лыжи, чтобы вернуться в столицу на кризисную встречу в субботу и поклялся действовать "решительно".

I’ve arrived in #Paris one day after #YellowVest protesters wreaked havoc and destruction on the Champs-Élysées; vigorous debate in France about what more police should have done to respond. Macron under pressure to respond. pic.twitter.com/nr1oZboNbI