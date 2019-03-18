220 задержанных, ограбленные и сожженные магазины: итоги протестов в Париже

Французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными", чтобы остановить поджоги и разграбление со стороны учасников акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, сообщает Le Figaro.

Демонстранты устроили стычки с полицией в субботу, около 80 магазинов и офисов были разграблены. Филипп в воскресенье признал, что были "недостатки" в области безопасности, которые необходимо исправить.

"Анализ вчерашних событий показывает, что принятых мер было недостаточно для сдерживания насилия и предотвращения правонарушений", - заявил премьер-министр, добавив, что он должен был встретиться с президентом Эмманнуэлем Макроном в понедельник утром.

Макрон короткую поездку на лыжи, чтобы вернуться в столицу на кризисную встречу в субботу и поклялся действовать "решительно".

I’ve arrived in #Paris one day after #YellowVest protesters wreaked havoc and destruction on the Champs-Élysées; vigorous debate in France about what more police should have done to respond. Macron under pressure to respond. pic.twitter.com/nr1oZboNbI — Chris Mitchell (@CMitchell_IPC) 17 березня 2019 р.

Ритейлеры выражали беспокойство по поводу 18-го уик-энда мощных антиправительственных акций. В субботу протесты характеризовалась резким ростом насилия после нескольких недель уменьшающегося количества протестующих.

"Такое ощущение, что это никогда не закончится. Вы можете протестовать, но зачем все разрушать? ...Ремонт окон будет стоить как минимум 25 000 евро и значительная часть товаров исчезла", - сказал Эмир Фатнасси, чей магазин на Елисейских полях был разгромлен протестующими.

Анархисты из группы "черный блок" в субботу подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet, а также магазин люксовых сумок Longchamp.

Также были повреждены магазины одежды Hugo Boss, Lacoste и Celio, а также банк, шоколатье и несколько газетных киосков.

Полиция использовала слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, чтобы усмирить протестующих, которые собрались у подножия Триумфальной арки.

Представители "желтых жилетов" в воскресенье призвали министра внутренних дел Кристофа Кастанера уйти из-за неспособности правительства сдержать "черный блок". Они обвиняют анархистов в подрыве мирных еженедельных демонстраций.

Судебный источник сообщил, что после субботних событий 200 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, находились под стражей.

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