Канада продолжила военную тренировочную миссию в Украине до 2022 года

Канадское правительство объявило о продлении военной тренировочной миссии Unifier в Украине до 2022 года.

Как сообщили "Европейской правде" в посольстве Украины в Канаде, об этом решении на специальной церемонии в Оттаве объявили министр обороны Харджит Сейджан и министр иностранных дел Христя Фриланд.

"Тренировки, которые проводят канадские вооруженные силы, прямо помогают украинской армии поддерживать домашнюю безопасность и территориальную целостность, и делают вклад в региональную и международную безопасность", - говорится в совместном заявлении министров.

В составе миссии, мандат которой продолжается до 2022 года, 200 канадских военнослужащих будут учить украинских коллег по 5 направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.

"Это реальная помощь, которая спасает жизни наших братьев и сестер на фронте. Плюс это очень ценное двустороннее обучение: для нас это возможность поделиться бесценным боевым опытом с нашим очень близким партнером по НАТО", - прокомментировал решение посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

За предыдущие 4 года операции Unifier канадское тренировка прошли около 11000 украинских военных.