Нападение в трамвае Нидерландов: следователи рассматривают террористический мотив

Прокуроры в Нидерландах, которые расследуют убийство трех человек в трамвае Утрехта в понедельник, нашли письмо, которое проливает свет на мотивы стрелка, вероятно, террористические.

Об этом прокуроры сообщили в своем заявлении во вторник.

"До сих пор террористический мотив серьезно рассматривается. На это указывает письмо, найденное среди прочего в автомобиле, использованном для побега, и другие факты", - говорится в заявлении.

Кроме того, во время задержания подозреваемого накануне у него нашли оружие.

В то же время следователи не исключают других версий нападения. "Другие мотивы не исключены, они также расследуются", - говорится в заявлении.

Родственники нападавшего ранее заявили, что он мог открыть огонь из-за семейного спора. Известно также, что две недели назад подозреваемый должен был предстать перед судом по трем делам: за кражу велосипеда, кражу со взломом в магазине велосипедов и промежуточное заседание по делу об изнасиловании.

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Напомним, в понедельник утром мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и расстрелял несколько человек, после чего скрылся.

В результате погибли 3 человека и 5 получили ранения. Нападавшего задержали через несколько часов. Это - 37-летний Гьокмен Танис, уроженец Турции.