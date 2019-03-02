В аэропорту Лондона расследуют прерванный взлет: восемь пострадавших

Британские органы по вопросам авиакатастроф расследуют неудачный взлет самолета авиалиний Laudamotion из лондонского аэропорта Станстед в Вену, в результате чего пострадали восемь человек.

Об этом пишет AP.

Пассажиры сообщили, что услышали удар со стороны самолета в пятницу вечером, после чего он остановился. Изображения, опубликованные в социальных сетях, показали, что были раскрыты трапы для эвакуации.

Авиакомпания сообщила, что экипаж "решил прервать взлет из-за проблем с двигателем и высадить пассажиров на взлетно-посадочной полосе в качестве меры пресечения".

Рейсы из Станстеда были задержаны в течение почти трех часов, а рейсы, которые прибывали, перенаправлялись в другие аэропорты.