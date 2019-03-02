Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Меркель пояснила слова о климатических протестах в докладе о российской кибервойне

Отток российского капитала из банков Кипра продолжает расти

Турция: соглашение о ЗСТ с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время

Скандал вокруг мяса: в конфликт Чехии и Польши вмешался ЕС






В аэропорту Лондона расследуют прерванный взлет: восемь пострадавших

Суббота, 2 марта 2019, 16:35

Британские органы по вопросам авиакатастроф расследуют неудачный взлет самолета авиалиний Laudamotion из лондонского аэропорта Станстед в Вену, в результате чего пострадали восемь человек.

Об этом пишет AP.

Пассажиры сообщили, что услышали удар со стороны самолета в пятницу вечером, после чего он остановился. Изображения, опубликованные в социальных сетях, показали, что были раскрыты трапы для эвакуации.

Авиакомпания сообщила, что экипаж "решил прервать взлет из-за проблем с двигателем и высадить пассажиров на взлетно-посадочной полосе в качестве меры пресечения".

Рейсы из Станстеда были задержаны в течение почти трех часов, а рейсы, которые прибывали, перенаправлялись в другие аэропорты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
инциденты Великобритания