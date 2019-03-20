В связи со стрельбой в Утрехте задержали еще одного подозреваемого
Среда, 20 марта 2019, 09:22
Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в связи со стрельбой в трамвае Утрехта 18 марта.
Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.
Задержанный – 40-летний житель Утрехта, его задержали силы специального назначения во второй половине дня во вторник.
Ранее полиция задержала двух братьев по подозрению в причастности к нападению, позже с них сняли статус подозреваемых.
Сейчас под стражей находятся два человека - задержанный накануне житель Утрехта и основной подозреваемый Гокмен Танис.
Напомним, в понедельник утром мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и расстрелял нескольких людей, после чего скрылся.
В результате погибли 3 человека и 5 получили ранения.
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