В Турции произошло мощное землетрясение
Среда, 20 марта 2019, 09:49
В западной турецкой провинции Денизли в среду утром произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Землетрясение произошло в 9.34 по местному времени в районе Ачипаям, эпицентр его пришелся на глубину 11,3 километра.
После землетрясения были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,8 и 4,5.
Сообщается, что толчки ощущались и в соседних провинциях Анталья и Измир.
По данным местных властей, погибших и раненых в результате землетрясения нет. В то же время были разрушены отдельные деревянные дома.
Напомним, в сентябре прошлого года в районе Кумлуджа турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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