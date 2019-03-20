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В Турции произошло мощное землетрясение

Среда, 20 марта 2019, 09:49

В западной турецкой провинции Денизли в среду утром произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Землетрясение произошло в 9.34 по местному времени в районе Ачипаям, эпицентр его пришелся на глубину 11,3 километра.

После землетрясения были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,8 и 4,5.

Сообщается, что толчки ощущались и в соседних провинциях Анталья и Измир.

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По данным местных властей, погибших и раненых в результате землетрясения нет. В то же время были разрушены отдельные деревянные дома.

Напомним, в сентябре прошлого года в районе Кумлуджа турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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