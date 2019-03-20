Международный аэропорт Бухареста исправил Kiev на Kyiv

Основной аэропорт Бухареста начал использовать написание названия украинской столицы Kyiv.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Румынии Александр Банков.

"Сегодня международный аэропорт Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы Kyiv. Спасибо администрации за сотрудничество и поддержку!", - сообщил дипломат.

Недавно аэропорты Будапешта, Таллинна и Вильнюса исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также начал писать название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.