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Рига пожаловалась на проблемы латвийских предпринимателей в Украине

Четверг, 21 марта 2019, 14:40

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс провел ознакомительную встречу с новым послом Украины Александром Мищенко.

"Министр иностранных дел поздравил посла с назначением и приветствовал активный политический диалог между Латвией и Украиной и тесное сотрудничество в экономике. В то же время министр обратил внимание на проблемы латвийских бизнесменов в Украине и призвал усилить внимание к преодолению проблем", - сообщает пресс-служба МИД Латвии.

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Ринкевичс подтвердил постоянную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Латвия будет продолжать поддерживать Украину в проведении реформ, а также оказывать медицинскую и психологическую помощь украинским солдатам и гражданским лицам, пострадавшим от конфликта. Украина и Восточное партнерство - один из приоритетных вопросов Латвии в политике соседства Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Мищенко послом Украины в Латвии 27 февраля.

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