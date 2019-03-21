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Трамп считает, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Четверг, 21 марта 2019, 19:21

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Об этом американский президент написал в четверг в своем Twitter.

"Через 52 года пора Соединенным Штатам полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность, и важность в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности", - написал Дональд Трамп.

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Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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