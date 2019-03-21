Трамп считает, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Об этом американский президент написал в четверг в своем Twitter.

"Через 52 года пора Соединенным Штатам полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность, и важность в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности", - написал Дональд Трамп.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 березня 2019 р.

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Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.