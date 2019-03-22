Германия на год продлила военную миссию в Афганистане

Бундестаг продлил мандат немецких военных в Афганистане в рамках операции Североатлантического альянса "Решительная поддержка" (Resolute Support) еще на один год.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Афганистане сейчас находятся около 1200 немецких солдат, верхний предел численности контингента - 1300 военнослужащих. Немецкие военные останутся там до 31 марта 2020 года. Немецкие военные инструкторы тренируют афганские силы безопасности.

Миссия в Афганистане была продолжена практически с таким же мандатом, как и в предыдущие годы, хотя последние предложения Вашингтона относительно возможного сокращения количества американских военных и вызвали некоторую неопределенность среди союзников по НАТО. Впрочем, детальные планы Вашингтона пока неизвестны.

Ранее немецкое правительство также решил продолжило участие военных ФРГ в операции НАТО в Средиземном море Sea Guardian. В ней принимают участие 180 военных ВМС Германии, находящихся на корабле снабжения "Бонн".