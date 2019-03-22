Туск: судьба Brexit – в руках Великобритании

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что судьба Brexit сейчас находится "в руках наших британских друзей".

С таким заявлением он выступил после того, как лидеры ЕС согласились отложить дату Brexit как минимум на две недели, пишет BBC.

Если парламентарии одобрят соглашение Терезы Мэй о выходе из ЕС на следующей неделе, Brexit будет отложен с 29 марта на 22 мая. Если они этого не сделают, Великобритания до 12 апреля должна предложить новый план.

Выступая в пятницу в Брюсселе, Туск заявил, что до 12 апреля "все возможно", включая гораздо более длительную отсрочку даты выхода из ЕС или отмену Brexit в целом. Он сказал, что "действительно счастлив", что 27 лидеров ЕС приняли единогласное решение о продолжении переговорного процесса.

"Это означает, что до 12 апреля все возможно: соглашение, длительная отсрочка, если Великобритания решит переосмыслить свою стратегию, или отзыв статьи 50, что является прерогативой правительства Великобритании", - сказал Туск.

"Судьба Brexit находится в руках наших британских друзей. Как ЕС, мы готовы к худшему, но надеемся на лучшее. Как вы знаете, надежда умирает последней", - отметил Туск.

Больше читайте в статье "Отложенный жесткий Brexit: как и когда Великобритания будет выходить из состава ЕС".