В Германии предупредили атаку исламистов, 10 задержанных
Прокуратура во Франкфурте-на-Майне сообщила о задержании 10 человек по подозрению в планировании нападения с использованием автомобиля и оружия.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Подозреваемых задержали в ходе полицейских рейдов с участием 200 офицеров в районе Франкфурта в пятницу утром. Возраст задержанных - от 20 до 42 лет, об их гражданстве не сообщается. Известно, что они живут во Франкфурте, Оффенбахе, Висбадене и Майнце.
Главные подозреваемые - 21-летний мужчина с Оффенбаха и двое 31-летних братьев из Висбадена. Все связанные с местной исламистской салафитской общиной.
Согласно предварительному расследованию, обвиняемые планировали использовать автомобиль и огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше "неверующих". Они арендовали большой автомобиль, связались с торговцами оружием и начали собирать средства.
Во время рейдов полиция обнаружила более 20 тысяч евро наличными, несколько ножей, небольшое количество наркотиков, различные документы и электронное оборудование для хранения данных.
Задержанных обвиняют в финансировании терроризма и заговоре с целью совершения преступления.
Напомним, ранее в Польше марокканца осудили за принадлежность к ИГИЛ.