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Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с недвижимостью

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Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с недвижимостью

Суббота, 23 марта 2019, 14:03

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева заявила о желании оставить работу в правительстве из-за скандала с недвижимостью.

Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.

Цачева выразила желание уйти в отставку во время разговора с премьер-министром Бойко Борисовым.

Накануне министр юстиции призвала генпрокуратуру Болгарии провести расследование в отношении ее квартиры в Софии.

Цачева и ряд влиятельных политиков из правящей партии ГЕРБ оказались втянутыми в скандал с занижением стоимости элитного жилья.

Цачева является владелицей квартиры площадью 200 м2 в престижном районе Софии, приобретенной по цене, значительно ниже рыночной. Сама Цачева утверждает, что квартиру приобрела вполне легально, после того как увидела строительные работы на месте будущего дома и связалась с застройщиком.

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