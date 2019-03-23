Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с недвижимостью

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева заявила о желании оставить работу в правительстве из-за скандала с недвижимостью.

Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.

Цачева выразила желание уйти в отставку во время разговора с премьер-министром Бойко Борисовым.

Накануне министр юстиции призвала генпрокуратуру Болгарии провести расследование в отношении ее квартиры в Софии.

Цачева и ряд влиятельных политиков из правящей партии ГЕРБ оказались втянутыми в скандал с занижением стоимости элитного жилья.

Цачева является владелицей квартиры площадью 200 м2 в престижном районе Софии, приобретенной по цене, значительно ниже рыночной. Сама Цачева утверждает, что квартиру приобрела вполне легально, после того как увидела строительные работы на месте будущего дома и связалась с застройщиком.