НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

НАТО запланировало построить в Польше военные склады стоимостью $260 миллионов lля военной техники США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"НАТО будет вкладывать средства в размещение американской военной техники в Польше, предоставляя союзническую поддержку стратегии Вашингтона по быстрому усилению Европы войсками в случае российского вторжения", - пишет издание.

Новый объект поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС Польши в транспортный узел для американских вооружённых сил.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.

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В хранилище разместят американскую бронетехнику, боеприпасы и вооружение.

"Это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше", - сказал генсек.