Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Министры правительства Британии требуют отставки Терезы Мэй - СМИ

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигатели

Brexit: организаторы заявляют о миллионе участников шествия за второй референдум

Италия присоединилась к проекту Китая по новому Шелковому пути






НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

Воскресенье, 24 марта 2019, 12:56

НАТО запланировало построить в Польше военные склады стоимостью $260 миллионов lля военной техники США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"НАТО будет вкладывать средства в размещение американской военной техники в Польше, предоставляя союзническую поддержку стратегии Вашингтона по быстрому усилению Европы войсками в случае российского вторжения", - пишет издание.

Новый объект поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС Польши в транспортный узел для американских вооружённых сил.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.

Читайте также
НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украине

В хранилище разместят американскую бронетехнику, боеприпасы и вооружение.

"Это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше", - сказал генсек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Польша
powered by lun.ua