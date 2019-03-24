НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США
НАТО запланировало построить в Польше военные склады стоимостью $260 миллионов lля военной техники США.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"НАТО будет вкладывать средства в размещение американской военной техники в Польше, предоставляя союзническую поддержку стратегии Вашингтона по быстрому усилению Европы войсками в случае российского вторжения", - пишет издание.
Новый объект поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС Польши в транспортный узел для американских вооружённых сил.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.
В хранилище разместят американскую бронетехнику, боеприпасы и вооружение.
"Это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше", - сказал генсек.