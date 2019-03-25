Посольство США призвало РФ немедленно отпустить украинских моряков и вернуть корабли

Посольство США в Украине призвало Россию отпустить захваченных Россией четыре месяца назад украинских моряков и вернуть корабли.

Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

"Ровно четыре месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли Революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", - говорится в сообщении.

В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев.

"Мы призываем Россию немедленно вернуть Украину задержанных членов экипажа и корабли, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в диппредставительстве.

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Напомним, специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия цинично удерживает украинских моряков, захваченных 25 ноября в Черном море, как заложников, не желая решать вопрос их освобождения до президентских выборов в Украине.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Украинским военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Во время допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.