Австрийский журналист подал в суд из-за запрета въезда в Украину

Австрийский журналист Кристиан Вершютц, которому СБУ на год запретила въезд в Украину, обратился в суд с иском признать решение службы незаконным.

Об этом Вершютц сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, юристы журналиста обратились в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины.

Защита Вершютца утверждает, что это решение СБУ "связано с недовольством со стороны украинской власти его репортажами".

"Официально СБУ инкриминирует журналисту посещения оккупированных территорий, несмотря на наличие у него прямых разрешений СБУ о работе на неподконтрольных Украине территориях. В публичном судебном процессе мы докажем, что Кристиана Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью", - утверждают защитники журналиста.

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Они также отметили, что открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне и в случае положительного результата иск будет отозван.

Кристиан Вершютц - шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

В МИД Украины подчеркнули, что запрет не связан с цензурой, а является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.