В парламенте Великобритании состоится третье голосование по Brexit
Британских депутатов попросят снова проголосовать относительно Brexit в пятницу, но только за часть соглашения, заключенного с ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Как подтвердили в правительстве, депутаты будут голосовать только за договор о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа". Одобрение договора на этой неделе требуют в ЕС.
Но политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не будет поставлена на голосование.
Лидер Палаты общин Андреа Лидсом сказала, что оно имеет "решающее значение", если Великобритания хочет отложить Brexit до 22 мая.
Ранее планировалось, что 29 марта выйдет из ЕС. Лидеры ЕС согласились продолжить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.
Если документ не будет утвержден, лидеры ЕС согласились на продление до 12 апреля, требуя от Лондона "определить дальнейшее направление этой даты".
Напомним, накануне британский парламент отклонил восемь различных предложений о выходе страны из Евросоюза.