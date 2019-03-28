В парламенте Великобритании состоится третье голосование по Brexit

Британских депутатов попросят снова проголосовать относительно Brexit в пятницу, но только за часть соглашения, заключенного с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Как подтвердили в правительстве, депутаты будут голосовать только за договор о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа". Одобрение договора на этой неделе требуют в ЕС.

Но политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не будет поставлена ​​на голосование.

Лидер Палаты общин Андреа Лидсом сказала, что оно имеет "решающее значение", если Великобритания хочет отложить Brexit до 22 мая.

Читайте также Мэй пообещала уйти в отставку, если Brexit случится по ее сценарию

Ранее планировалось, что 29 марта выйдет из ЕС. Лидеры ЕС согласились продолжить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Если документ не будет утвержден, лидеры ЕС согласились на продление до 12 апреля, требуя от Лондона "определить дальнейшее направление этой даты".

Напомним, накануне британский парламент отклонил восемь различных предложений о выходе страны из Евросоюза.