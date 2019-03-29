В Швеции отпустили из-под ареста подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Швеции отменила арест подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

45-летнего мужчину задержали в начале марта по подозрению в шпионаже.

"По состоянию на сегодня подозреваемый не может усложнить ход следствия, если будет на свободе. Поскольку других причин для ареста нет, я вынужден отменить его в соответствии с существующим законодательством", - заявил прокурор Матс Люнгквист.

В то же время, по его словам, подозрения относительно задержанного были усилены доказательствами, и расследование продолжается.

Как сообщалось, подозреваемый работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам мужчина отверг обвинения.

Напомним, российский дипломат покинул Швецию после ареста компьютерного специалиста, которого он якобы обрабатывал как шпиона и с которым встретился в Стокгольме три недели назад, чтобы совершить акт шпионажа.