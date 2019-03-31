На премьера Британии давят с требованием "жесткого" Brexit - экс-министр

Премьер-министр Тереза ​​Мэй находится под огромным давлением со стороны некоторых членов ее команды министров, которые хотят, чтобы Великобритания покинула Европейский союз без соглашения.

Об этом заявил бывший младший министр по иностранным делам Алистер Берт, сообщает "Европейская правда".

В эфире Sky News Берт заявил, что Мэй никогда не была сторонницей "жесткого" Brexit. Но, по его словам, она "находится под огромным давлением со стороны некоторых министров в кабинете", которые поддерживают выход из ЕС без соглашения.

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По словам Берта, в ситуации вокруг Brexit досрочные парламентские выборы полезными не будут.

"Премьер-министр уже сказала, что она собирается уйти после того, как мы пройдем первый этап Brexit - я не ожидаю всеобщих выборов к этому", - сказал он.

Мэй заявила, что Великобритании нужен "альтернативный путь вперед" после того, как ее план был отклонен в парламенте в третий раз в пятницу.