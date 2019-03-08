Подкуп избирателей, олигархические СМИ и избыток кандидатов: ПАСЕ оценила избирательную кампанию

Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая находилась в Киеве 6-7 марта для оценки предвыборного климата в Украине, обеспокоена сообщениями о создании некоторыми кандидатами систем подкупа избирателей, критикует избыток кандидатов в президенты и ангажированность олигархических СМИ.

Об этом говорится в заявлении делегации, опубликованном на сайте ПАСЕ в пятницу, 8 марта.

Сообщается, что во время визита делегация выслушала утверждение о злоупотреблениях административным ресурсом во время избирательной кампании, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.

"Делегация выслушала обвинения о незаконных расходах во время избирательной кампании и подчеркнула необходимость полной прозрачности финансирования избирательной кампании всех кандидатов. Делегация также очень обеспокоена сообщениями об интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей", - подчеркивается в заявлении.

По мнению делегации ПАСЕ, общая обстановка в Украине подходит для проведения демократических выборов. Однако после общения с разными собеседниками в организации подчеркивают, что еще есть возможности для улучшения, и время, оставшееся до выборов, позволяет достичь некоторого прогресса.

По мнению делегации, Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и хорошо подготовила выборы. Однако беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и местных наблюдателей может затруднить проведение голосования и вызвать проблемы в день выборов.

Делегация сожалеет о том, что свобода слова в Украине ограничена тем фактом, что украинские СМИ в основном принадлежат олигархам и вместо сбалансированного представления информации выступают в качестве каналов связей с общественностью для отдельных кандидатов.

Делегация ПАСЕ также приветствовала активную роль, которую сыграло гражданское общество в предвыборный период и напомнила, что гражданское общество является одним из основных участников настоящей демократии и должно уважаться как таковое.

"Тем не менее, делегация выражает обеспокоенность тем, что ряд НПО, похоже, связаны с партиями и/или кандидатами. Также было тревожно слышать, что известные военизированные формирования были зарегистрированы в качестве местных наблюдателей и якобы угрожали применить силу против вероятных нарушений в день выборов", - отмечают в ПАСЕ.

Делегация также с сожалением отметила низкое число кандидатов-женщин.