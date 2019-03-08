Центристы отказались от коалиционных переговоров в Эстонии

Правление Центристской партии Эстонии в пятницу приняло решение не начинать с Партией реформ переговоры о создании коалиционного правительства.

Об этом стало известно после завершения заседания правления, которое длилось 8 марта около четырех часов, сообщает ERR.ee.

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что красной линией для центристов стали разногласия с Партией реформ по вопросам налоговой политики. По его словам, на предложенных реформистами условиях Центристская партия начать переговоры не может.

На парламентских выборах в Эстонии реформисты получили 34 мандата, центристы – 26, национал-консерваторы - 19, "Отечество" - 12 и социал-демократы - 10. В состав парламента входит 101 депутат.

Кая Каллас, кандидат в премьер-министры Эстонии от Партии реформ, которая одержала победу на выборах, ранее называла два варианта будущей коалиции. Кроме коалиции с центристами она назвала возможность коалиции между с социал-демократами и "Отечеством".

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