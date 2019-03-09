Партия Трюдо теряет поддержку из-за скандала с премьером и отставок

Канадская Либеральная партия за семь месяцев до всеобщих выборов начала терять поддержку избирателей из-за скандала вокруг ее лидера и премьер-министра Джастина Трюдо.

Об этом свидетельствуют данные последних опросов, сообщает CTV News.

Опубликованные на этой неделе данные показывают, что либералов поддерживают 34,2% избирваателей и партия таким образом стала второй, отдав лидерство Консервативной партии, имеющей рейтинг 34,7%.

В то же время, более половины канадцев все еще считают Трюдо хорошим лидером для страны (52,2%), главу консерваторов Эндрю Шира поддерживают 39,1% избирателей.

Однако каждый четвертый канадец утверждает, что скандал вокруг правительства повлияет на их выбор во время голосования на следующих выборах. Если в феврале таких было 17%, то в начале марта уже 26%.

В течение нескольких недель правительство Трюдо находится под давлением обвинений о вмешательстве в уголовное преследование в отношении инженерного гиганта SNC-Lavalin.

Компанию в 2015 году обвинили в коррупции из-за того, что, по данным следствия, она подкупала чиновников в Ливии в период между 2001 и 2011 годами для обеспечения правительственных контрактов во время правления Муаммара Каддафи.

Фирма лоббировала внесудебное урегулирование дела, что привело бы к штрафу и согласию на меры по надзору, говоря, что уголовное дело приведет к сокращению тысяч рабочих мест.

Но генеральный прокурор Канады Джоди Уилсон-Рейбоул отказалась просить прокуроров о соглашении и судебный процесс состоится.

Позже прокурор дала показания в парламентском комитете о том, что она получила "завуалированные угрозы" относительно своей позиции и под подозрение попало близкое окружение Трюдо.

Прокурор также заявила, что испытывает "последовательное и устойчивое" политическое давление в защиту компании от суда, и подала в отставку.

На этой неделе также подала в отставку министр по вопросам бюджета Джейн Филпотт, которая считалась давним другом Трюдо.

Сам Трюдо в четверг обратился к журналистам в Оттаве и отрицал любые правонарушения, сказав лишь, что он "вынесет уроки" из этого кризиса, отмечает СВС.

По информации National Post, в пятницу Федеральный суд Канады принял сторону бывшего генпрокурора и решил не отменять отказ предложить SNC-Lavalin соглашение, которое бы позволило компании избежать уголовного производства.

Оппозиция указывает на слишком слабую и недостаточную Партия Трюдо теряет поддержку из-за скандала с премьером и отставку министровреакцию Трюдо на эти события и призывает его подать в отставку.