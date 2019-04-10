Турция вызвала посла Италии из-за намерений Рима признать геноцид армян

МИД Турции вызвал посла Италии в Анкаре Массимо Гаяни после того как в итальянском парламенте зарегистрировали законопроект о признании геноцида армян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Turkish minute.

Документ о признании геноцида армян подготовили члены одной из руководящих партий – "Движение 5 звезд".

Девять региональных советов Италии уже признали геноцид армян во времена Османской империи.

Позиция Турции относительно событий 1915 года заключается в том, что гибель армян в восточной Анатолии в 1915 году состоялась после того, как некоторые из них присоединились к русским, осуществлявших вторжение, и восстали против османских сил.

Анкара не признает эти события геноцидом, но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

По оценкам историков, около 1 млн армян были убиты турками, что было определено многими учеными как первый геноцид ХХ века.