Президент Словакии ветировал спорный закон о гимнах иностранных государств

Президент Словакии Андрей Киска наложил вето на закон, который предусматривает запрет исполнения гимна иностранного государства во время публичных мероприятий, если на них не присутствует официальная делегация.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Президент назвал изменения к закону о государственных символах несовместимыми с принципами правовой определенности и верховенства права.

Напомним, 27 марта Народный совет Словакии принял изменения в закон о государственных символах. Новая редакция закона должна вступить в силу с 15 мая.

Согласно с ними, гимн иностранного государства можно играть или петь на публичных мероприятиях только в присутствии официальной делегации этого государства.

Иначе – штраф в размере 7000 евро, который, правда, может быть взыскан только с юридического лица.

Новый закон в перспективе мог обострить давний конфликт с венгерским меньшинством, поскольку под запрет попадало и исполнение венгерского гимна на спортивных мероприятиях.

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