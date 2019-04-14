Водометы и штурм парламента: в Албании не утихают антиправительственные протесты

В Албании полиция ответила слезоточивым газом и водометами протестующим, которые в субботу пытались штурмовать здание парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Associated Press.

В субботу албанские оппозиционные партии собрались в Тиране, призывая к отставке социалистическое правительство, и к проведению досрочных парламентских выборов в стране.

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Тысячи сторонников оппозиции со всей страны появились на главном бульваре Тираны с антиправительственными плакатами и лозунгами, бросая в полицию файеры, петарды и другие предметы.

Протестующие прорвали полицейский кордон у главного входа в здание правительства, но не пытались зайти внутрь. Полиция воздерживалась от применения слезоточивого газа в этой ситуации, однако использовала его, когда демонстранты пытались штурмовать здание парламента.

Демонстранты более двух часов протестовали перед парламентом, непрерывно бросая твердые предметы и петарды. Припаркованный неподалеку автомобиль подожгли. Полиция призвала людей сохранять спокойствие и много раз применяла слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Сандер Ллешай осудил нападения на полицию, заявив, что пятеро полицейских получили ранения. От слезоточивого газа также пострадали несколько демонстрантов и журналистов.

Правоцентристская оппозиция, возглавляемая Демократической партией, обвиняет правительство Социалистической партии премьер-министра Эдди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью. Правительство обвинения отрицает.

В ходе акций протеста, которые продолжаются с середины февраля, сторонники оппозиции неоднократно пытались проникнуть в парламент или правительственные здания. Полиция отвечала слезоточивым газом и водометами.