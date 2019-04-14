В Польше авто врезалось в дерево: погибли двое украинцев

Двое мужчин погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье у Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В автомобиле, который въехал в дерево, путешествовали граждане Украины и Грузии. Авария произошла на дороге №591.

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Двое пассажиров, граждане Украины в возрасте 23 и 30 лет, погибли на месте. Водитель и третий пассажир, граждане Грузии, получили травмы.

"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, был прикреплен ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине аспирант Моника Данеляк.

"Сила удара об дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные", - сказал капитан пожарных Камиль Ґольон.

Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.