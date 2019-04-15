В РФ готовы выплатить 60 млн евро долга Совету Европы, но при одном условии

В РФ готовы выплатить Совету Европы не только ежегодный взнос, но и долги, которые накопились за предыдущие два года.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдет, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

"В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и тот долг, который накопился за прошедшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать", - сказал сенатор.

Как сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией, на сегодняшний день сумма российского долга перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро.

В Совете Федерации отметили необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы каждой делегации было гарантировано право голоса.

10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятие санкционного давления с Российской Федерации. Однако в итоге из документа убрали опасные нормы.

Изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру. В принятом же документе говорится о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, а нынешнее право ПАСЕ самостоятельно налагать санкции на Россию остается без изменений.