В Украину прибыли 35 боевых машин Hummer из США

В порт Одессы прибыла очередная партия американской военной помощи - 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках бюджетных ассигнований Пентагона.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Посольство Украины в Соединенных Штатах.

Среди 35 автомобилей - 20 бронированных и 15 медицинских единиц, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фото: Посольство Украины в США

Посольсвто напоминает, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность на передовой в зоне проведения ООС.

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Дипломаты отмечают, что бюджет помощи Украине по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом и к концу 2019 следует ожидать новые значимые поставки американской техники для нужд ВСУ - оборудование артиллерийской разведки, средства связи, радио-электронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летального вооружения оборонного характера.

"Спасибо нашим американским партнерам за последовательную поддержку и практическую помощь, которая сохраняет жизнь украинских воинов на передовой и усиливает военные возможности Украины", - подчеркнули в украинском посольстве.